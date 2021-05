Ambiente, rifiuti, depurazione e parchi: l’assessore regionale Sergio De Caprio ospite di “On the news”

L’assessore regionale all’Ambiente Sergio De Caprio, noto anche come Capitano Ultimo, sarà ospite nella puntata di “On the news” che andrà in onda sabato, a partire dalle 16, sulla pagina Facebook della trasmissione e su quella de “Il Meridio”. Nella “room” di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (interventi socio-culturali di Daniela Rabia, regia di Marco Primerano), l’esponente della Giunta regionale farà il punto della situazione sui principali problemi legati al rispetto del patrimonio naturale a partire dalle tematiche dei rifiuti e della depurazione. De Caprio – che traccerà anche un bilancio della sua esperienza amministrativa – darà un’interpretazione del ruolo dei parchi in una regione a vocazione turistica come la Calabria e illustrerà le strategie per lo sviluppo sostenibile.