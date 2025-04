Ambiente e pale eoliche, giovedì il convegno-dibattito al Parco delle Serre

Sarà un appuntamento davvero importante per il presente e il futuro del territorio quello del prossimo 24 aprile alle ore 15:30 a Serra San Bruno sull’incombente minaccia rappresentata dalla miriade di progetti di impianti eolici che interessano la Calabria e, in maniera particolare, anche la dorsale delle Serre e delle Preserre.

Il convegno-dibattito, non a caso animato dallo slogan “Rinnovabili sì ma non così”– a cura del Coordinamento “Controvento Calabria”, del Movimento “Terra e Libertà Calabria” e dell’associazione “Italia Nostra” – si terrà presso la Sala Conferenze della sede del Parco regionale delle Serre e, oltre ai saluti istituzionali del sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari e del presidente del Gal “Serre Calabresi”, Marziale Battaglia, prevede gli interventi del commissario del Parco delle Serre, Alfonso Grillo, del professor Alberto Ziparo (Docente di urbanistica e pianificazione ambientale all’Università di Firenze), di Angelo Calzone (avvocato ambientalista e già delegato regionale del WWF) e dell’ingegner Piero Polimeni (esperto in pianificazione energetica). L’introduzione al dibattito è affidato a Valentino Santagati (Controvento Calabria), con moderazione del giornalista Sergio Pelaia.

“Nella sola area delle Serre e delle Preserre – sostengono i promotori – insistono attualmente ben 65 pale eoliche censite e sono in corso di valutazione progetti per altre 45, per un totale, purtroppo parziale, di 110 pale d’acciaio. Questa tendenza, se non contrastata, è destinata non solo a violare il paesaggio e troncare la biodiversità, ma proprio a far morire il territorio, inibendo lo sviluppo turistico e agricolo. Per non parlare delle criticità dovute al delicato equilibrio idrogeologico del territorio, sempre più compromesso dall’ulteriore consumo di suolo e dalla cementificazione. Produrre energia da fonti rinnovabili si può e si deve fare, ma utilizzando suolo già consumato e i tetti di case ed edifici, come ha certificato l’Ispra”.

D’altronde, giusto pochi giorni fa, una rappresentanza di 223 sindaci ha affermato durante una conferenza stampa al Senato come “occorra pensare ad una convivenza armoniosa di ambiente e paesaggio: la transizione energetica si è purtroppo avviata in Italia con i peggiori auspici, impedendo alle comunità locali da noi rappresentate di incidere con cognizione di causa sull’ubicazione degli impianti per la produzione di energia rinnovabile. Ma un processo così importante e delicato deve essere incardinato dentro percorsi politici e democratici condivisi con la popolazione che non può subirne supinamente le conseguenze anche gravi e non può essere attuato in palese violazione del dettato costituzionale, che grazie al rinnovato articolo 9 della Carta fondamentale, tutela il paesaggio, gli ecosistemi e la biodiversità anche nell’interesse delle future generazioni”.

All’incontro di giovedì è prevista la partecipazione di tanti sindaci calabresi, ed è attesa un’ampia partecipazione popolare, capace di far sviluppare una sempre maggiore consapevolezza di una situazione che per il territorio rappresenta un punto di non ritorno.