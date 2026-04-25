Ambiente e cittadinanza attiva: domenica a Catona la pulizia della spiaggia

Si terrà domani, domenica 26 aprile, a partire dalle 7:30, un’importante iniziativa di sensibilizzazione ambientale che vedrà protagoniste le associazioni Genea, Quadrifoglio e Car Design Sport. L’appuntamento è fissato presso il Lungomare di Catona, nella zona del Centro Svizzero, per una giornata dedicata alla pulizia dell’arenile.

L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela dell’ambiente e della cura degli spazi comuni. Un gesto concreto, quello della rimozione dei rifiuti dalla spiaggia, che vuole essere un momento di partecipazione attiva aperto a tutti: cittadini, famiglie e giovani.

L’iniziativa punta a coinvolgere i volontari del territorio e l’intera cittadinanza, uniti dalla volontà di contribuire in maniera tangibile al miglioramento del proprio quartiere.

All’evento sarà presente, in qualità di membro dell’associazione Quadrifoglio, anche Emanuela Chirico, candidata alla presidenza della III Circoscrizione per la lista del centrodestra. La sua partecipazione intende rimarcare l’importanza del legame tra associazionismo e cittadinanza per il bene comune: “Credo molto nel valore di queste iniziative, perché rappresentano un esempio concreto di cittadinanza attiva” -dichiara Emanuela Chirico – prendersi cura del proprio territorio è il primo passo per migliorarlo davvero. Vedere tante persone pronte a partecipare è un segnale positivo per tutta la nostra comunità.”

L’iniziativa vuole lanciare un messaggio semplice, ma potente: piccoli gesti, se condivisi, possono fare la differenza. L’obiettivo finale è quello di costruire insieme un ambiente più pulito e vivibile, partendo proprio dal rispetto per il nostro mare e le nostre coste.