L’Amaro Dhelios riesce a bissare il successo dell’andata e vince nella sfida del sabato sera al Boccioni.
Termina 3-0 grazie ai parziali 25-16, 25-23 e 25-20.
Nel primo set amaranto sempre avanti complici un servizio incisivo ed una solida correlazione muro-difesa.
Nella seconda e nella terza frazione è partita meglio Montalto.
Nei momenti decisivi, però, bravi i reggini a rimontare, soprattutto nella fase di break, riuscendo a riequilibrare e chiudere i parziali a proprio favore.
Da segnalare la regia di Danilo Seminara al palleggio, bene Matteo Foti, Lorenzo Geri ed il libero Michele Zerbonia, preciso in ricezione ed efficace in difesa.
Amaro Dhelios vincente nella sfida del sabato sera
L’Amaro Dhelios riesce a bissare il successo dell’andata e vince nella sfida del sabato sera al Boccioni.