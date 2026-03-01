Amaro Dhelios vincente nella sfida del sabato sera

L’Amaro Dhelios riesce a bissare il successo dell’andata e vince nella sfida del sabato sera al Boccioni.

Termina 3-0 grazie ai parziali 25-16, 25-23 e 25-20.
Nel primo set amaranto sempre avanti complici un servizio incisivo ed una solida correlazione muro-difesa.
Nella seconda e nella terza frazione è partita meglio Montalto.
Nei momenti decisivi, però, bravi i reggini a rimontare, soprattutto nella fase di break, riuscendo a riequilibrare e chiudere i parziali a proprio favore.

Da segnalare la regia di Danilo Seminara al palleggio, bene Matteo Foti, Lorenzo Geri ed il libero Michele Zerbonia, preciso in ricezione ed efficace in difesa.

