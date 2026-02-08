Amaro Dhelios superata in casa

8 Febbraio 2026

Dopo la vittoria in Coppa, nel Memorial “Giancarlo Naso”, nel derby contro la Luck-Tigano, ritorno alla sconfitta per l’Amaro Dhelios.



Ancora la matematica non lo afferma al cento per cento ma, a meno di clamorosi colpi di scena, toccherà lottare per il miglior piazzamento playout per poi giocarsi la salvezza.
Primo e secondo set sotto tono contro l’ Altaflex Catanzaro. I giallorossi hanno tutte le carte in regola per lottare per il titolo, e, sopperendo a qualche assenza di troppo, giocano i primi due set in grande spolvero.


La riscossa nel terzo ed il punto a punto finale si ferma per qualche ingenuità di troppo dei locali.
Scopelliti, Geri e non solo, lottano ma non basterà.
Termina 18-25,13-25 e 22-25 a favore del sestetto catanzarese.
Il calendario è duro: sabato 14 sarà trasferta in casa della Pallavolo Milani, team al quarto posto a soli due punti proprio dall’Altaflex.

