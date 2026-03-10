Passo indietro, anche rispetto al confronto di Coppa Calabria, per l’Amaro Dhelios Reggio Calabria.
Il derby è della Luck Tigano che strabilia tra le mura amiche del Righi confermando il risultato della gara di andata e ribaltando il trionfo amaranto in Coppa.
Primo set in salita per Capitan D’Agostino e compagni.
Secondo e terzo set punto a punto con l’Amaro Dhelios anche avanti, ma pagando fine set poco lucidi ed errori che hanno compromesso l’esito del match.
Troppe le sbavature a muro e nel palleggio. Questi i parziali: 25-19,25,22,25-21.
La settimana prossima terminerà la regular season con la partita contro Corigliano in un match che potrebbe essere tranquillamente un avversario di post-season.
La stessa, inizierà dopo due settimane dall’ultimo scontro, complici le Finals di Coppa.
Amaro Dhelios sconfitta, ma fiduciosa rispetto al finale di campionato
Passo indietro, anche rispetto al confronto di Coppa Calabria, per l’Amaro Dhelios Reggio Calabria.