Amaro Dhelios sconfitta, ma fiduciosa rispetto al finale di campionato

10 Marzo 2026 Redazione Sport 0

Passo indietro, anche rispetto al confronto di Coppa Calabria, per l’Amaro Dhelios Reggio Calabria.


Il derby è della Luck Tigano che strabilia tra le mura amiche del Righi confermando il risultato della gara di andata e ribaltando il trionfo amaranto in Coppa.
Primo set in salita per Capitan D’Agostino e compagni.
Secondo e terzo set punto a punto con l’Amaro Dhelios anche avanti, ma pagando fine set poco lucidi ed errori che hanno compromesso l’esito del match.
Troppe le sbavature a muro e nel palleggio. Questi i parziali: 25-19,25,22,25-21.
La settimana prossima terminerà la regular season con la partita contro Corigliano in un match che potrebbe essere tranquillamente un avversario di post-season.
La stessa, inizierà dopo due settimane dall’ultimo scontro, complici le Finals di Coppa.

