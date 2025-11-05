Amaro Dhelios Reggio Calabria, il capitano D’Agostino: “Sconfitta preventivabile, ma il gruppo è giovane e ha voglia di fare bene”

“È arrivata una nuova sconfitta preventivabile”. Antonio D’Agostino, capitano dell’Amaro Dhelios Reggio Calabria di Serie C, commenta l’ultimo risultato della sua squadra, ma lo fa con la lucidità e la schiettezza che caratterizzano un leader.

“Bagnara è una gran bella squadra, un bel progetto. Quest’anno, rispetto all’anno scorso dopo la promozione, si è rinforzata parecchio ed ha preso giocatori di categorie superiori conosciuti da tutti in Calabria. Giocatori come Francesco Pugliatti fanno la differenza: già l’anno scorso la faceva in Serie B, quindi è un lusso averlo in Serie C quest’anno. E poi tanti giocatori d’esperienza come Emiliano Portella, Emilio Bellantone, atleti che giocano da tanti anni insieme e hanno una particolare intesa che permette loro di fare bene”.

In un contesto così competitivo, la priorità per la giovane Amaro Dhelios è una sola: “Tocca ovviamente mantenere il morale alto per questo gruppo guidato dal nostro mister Roberto Daquino.

Siamo tutti ragazzi che hanno voglia di fare e il campionato è lungo per fare bene”.

L’obiettivo, nonostante le difficoltà, è chiaro. “Sì, il campionato è lungo. Ci saranno anche i play-off a cui accederanno le prime otto. Si spera e si lotta per essere tra quelle otto e dobbiamo lavorare tanto e fare il meglio possibile, anche se sappiamo già quali possono essere le formazioni che, fra virgolette, sono proibitive. Però in ogni partita dobbiamo mettere tutto quanto abbiamo in corpo”.

Un faro di entusiasmo in questo inizio di stagione arriva dal pubblico di casa. D’Agostino si illumina parlando del PalaCalafiore: “Che mi dici dell’atmosfera durante la sfida di Domotek, l’esordio casalingo? Già dalla prima partita si è vista la voglia di pallavolo della città, si è visto che le persone vogliono partecipare molto più dell’anno scorso. Già dalla prima, tanto pubblico, bellissimo spettacolo davvero sia sugli spalti che nel campo. Purtroppo abbiamo perso 3-2, però è stata una partita stupenda, combattuta”.

La strada, come ammette lo stesso capitano, è ancora lunga per questa Amaro Dhelios. Ma con un gruppo giovane e voglioso, un pubblico che sta riscoprendo la passione per la pallavolo e la guida di un capitano consapevole come D’Agostino, i presupposti per un campionato di crescita ci sono tutti.