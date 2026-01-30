Amaro Dhelios Reggio Calabria, D’Aquino evidenzia i segnali incoraggianti

L’allenatore dell’Amaro Dhelios, Roberto D’Aquino, commenta il punto strappato alla capolista della C Maschile, l’Olimpia Bagnara: “Belle reazioni, strada ancora lunga. I risultati arriveranno”. Analisi di una squadra combattiva nonostante la posizione in fondo alla graduatoria.

“Una prestazione sofferta quella contro la capolista del girone, una partita equilibratissima, che ha fruttato un prezioso punto. Arrivano segnali positivi”, commenta D’Aquino con un tono determinato. “Ho visto un gruppo che ha voglia di combattere e di far capire che ancora la strada è lunga. La squadra sta girando bene già da qualche match precedente. Purtroppo non riusciamo a vincere e a fare punti”, ammette con onestà. “Abbiamo fatto un punticino, però pur sempre era una partita che si poteva vincere tranquillamente. Nella fase finale del set ci sono stati degli errori che hanno compromesso il risultato finale, sia in questa partita che in quella scorsa a Lamezia. Però vedo una crescita della squadra”.

D’Aquino scende nel dettaglio tecnico della sfida contro la capolista, descrivendo una partita allo specchio: “Sembrava una partita i cui set erano speculari: chi andava avanti vinceva e tirava fino alla fine”. Il nodo è stato l’ultimo set, dove “nei momenti più importanti, quando bisognava chiudere, c’è stato qualche errore di troppo”.

Ma è dalle considerazioni fuori dal campo che emergono i segnali più incoraggianti. Il mister ne evidenzia due, in netto contrasto con la posizione in classifica: il pubblico e l’unità di intenti. “C’era anche larga parte della dirigenza, quindi vuol dire che c’è compattezza”. È questo il paradosso Dhelios: “Chi guarda soltanto i risultati dice ‘Ma che andiamo a fare?’. E invece è stata una gara equilibratissima punto su punto”. E la dimostrazione è proprio nella prestazione contro la prima in graduatoria: “Abbiamo disputato una buona gara e giocato una pallavolo di buon livello, non si vedeva questa netta differenza”.