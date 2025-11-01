Amaro Dhelios pronta alla sfida sul campo di Bagnara

Mentre la realtà in rosa, la Puliservice, osserverà il turno di riposo per tornare in scena sabato 8 novembre in casa contro Pizzo; mentre è ormai tutto pronto per l’esordio casalingo della Domotek Volley contro Castellana Grotte alle 18 di domenica 2 novembre al PalaCalafiore, il team del network Sportspecialist militante in Serie C, l’Amaro Dhelios, è pronto per una nuova partita.

Voglia di riscatto dopo la sconfitta contro l’agguerrita Volo Virtus Lamezia, ma non sarà facile.

La trasferta sul campo dell’Olimpia Bagnara si presenta, infatti, come molto ostica.

Si giocherà al Palloncino, in terra costiera.

I ragazzi di Mister Daquino proveranno a sovvertire i pronostici della vigilia.

L’Olimpia è una società che nella scorsa stagione agonistica ha realizzato una collaborazione con Campo Calabro e quest’anno l’ha consolidata con l’ambizione di provare ad ottenere un ulteriore salto di categoria.

È stato allestito un roster composto anche da atleti che hanno militato in categorie superiori.

Tra questi il ritorno in campo del centrale Emiliano Portella, il palleggiatore Emilio Bellantone ed il libero Antonio Bellantone.

Ciliegina sulla torta, l’ingaggio dell’attaccante Francesco Pugliatti, che da tanti anni militava in serie B.

Durante questo cammino di inizio torneo, una sconfitta all’esordio al tre-break contro la Pallavolo Milani a Rende, una vittoria, sempre 3-2 tra le mura amiche contro la Diper di Cinquefrondi, ed un ghiotto successo nell’ultima giocata e vinta 0-3 a Corigliano per la nuova avversaria degli amaranto.