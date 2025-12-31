Amaro Dhelios: le parole del coach Daquino tra festa, fiducia e la sfida con Innova Volley

Dopo la bella festa di fine anno in campo con i giovani della SportSpecialist e il gradito intervento della gloria azzurra Valerio Vermiglio, l’Amaro Dhelios Reggio Calabria guarda già alla prossima sfida di campionato di Serie C Maschile. A fare il punto, è il capo allenatore Roberto Daquino, alla guida della squadra di Serie C associata al progetto amaranto.



Mister, partiamo da questa festa bellissima con tutti i ragazzi della SportSpecialist in campo con Valerio Vermiglio. Com’è andata? «Bellissima esperienza. Ha fatto piacere vedere tutti questi ragazzi tutti insieme. E ovviamente sapere che c’è uno sviluppo della società e un attaccamento alla maglia anche da parte di questi ragazzini, sia maschi che femmine. Crescono sempre di più, sia numericamente che tecnicamente, ed è una bella soddisfazione».

L’atmosfera positiva è alimentata anche da un messaggio di fiducia dall’alto, riferito alla prima squadra. «Antonio Polimeni – ha aggiunto Daquino – crede tantissimo in una pronta risalita dei nostri in Serie C. E tocca crederci, tocca combattere. Noi speriamo di fare bene, è chiaro. Faremo di tutto, lavoreremo con serietà in palestra per far sì che si possa fare qualcosa di concreto».

Sul fronte infortuni, arriva una buona notizia riguardo a Danilo Seminara. «Danilo si è ripreso, per fortuna non c’era una frattura. Quindi ha ricominciato ad allenarsi».

Ora l’attenzione si sposta sul campo, per la prossima sfida. «,Innova Volley è una buona squadra. Però, fuori casa abbiamo perso 3-2, però è stata una partita combattuta. Sono convinto che, facendo bene, ce la possiamo giocare in casa nostra».