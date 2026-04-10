Amaro Dhelios in campo con l’obiettivo di pareggiare la serie

L’obiettivo è quello di impattare la serie, facendo leva sul calore del pubblico amico.

Rinviare il verdetto a gara 3, già programmata per il 18 aprile a Corigliano.

Occasione da non perdere per gli amaranto dell’Amaro Dhelios che, alle 17 di sabato 11 al Boccioni, sfideranno la Sprovieri Corigliano.

Il 3-1 della gara di andata ha spianato la strada al team di Corigliano che proverà a chiudere i conti.

Capitan D’Agostino e soci, invece, si presenteranno al completo e proveranno a ribaltare la situazione, provando ad evitare il secondo turno di playout.

Non sarà facile: la forza in opposto della Sprovieri è dirompente ed ha messo in grande difficoltà gli amaranto sia in campionato che in post-season.

Serve una bella reazione.