L’obiettivo è quello di impattare la serie, facendo leva sul calore del pubblico amico.
Rinviare il verdetto a gara 3, già programmata per il 18 aprile a Corigliano.
Occasione da non perdere per gli amaranto dell’Amaro Dhelios che, alle 17 di sabato 11 al Boccioni, sfideranno la Sprovieri Corigliano.
Il 3-1 della gara di andata ha spianato la strada al team di Corigliano che proverà a chiudere i conti.
Capitan D’Agostino e soci, invece, si presenteranno al completo e proveranno a ribaltare la situazione, provando ad evitare il secondo turno di playout.
Non sarà facile: la forza in opposto della Sprovieri è dirompente ed ha messo in grande difficoltà gli amaranto sia in campionato che in post-season.
Serve una bella reazione.
Amaro Dhelios in campo con l’obiettivo di pareggiare la serie
L’obiettivo è quello di impattare la serie, facendo leva sul calore del pubblico amico.