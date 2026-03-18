Amaro Dhelios: definita l’avversaria dei playout

L’ultima di stagione regolare in C Maschile finisce al tie-break per l’Amaro Dhelios.

Gli amaranto s’immergeranno adesso in un arduo playout salvezza.



2-3 il risultato al Boccioni. 16-25, 25-13, 25-20, 15-25 e 10-25 i parziali contro quella che sarà la prossima avversaria in post-season, la Sprovieri Volley Corigliano.

Con il piazzamento già acquisito i reggini hanno giocato una sfida a corrente alternata.

Nei set vinti hanno palesato ottima pallavolo.

In quelli persi hanno sofferto molto in fase di side-out, con una ricezione troppo staccata dalla rete.

Tanti gli ace messi a segno, ottime battute in spin.

Non c’è tempo: nel week-end del 28 e 29 marzo, sarà tempo di playout.

Il team di Roberto Daquino giocherà in casa della Sprovieri.

Dopo due settimane, la seconda sfida, con eventuale bella.

Chi vincerà giocherà la finale playout contro la vincente di Volo Lamezia contro Montalto.