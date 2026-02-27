Tre giornate al termine e poi sarà playout salvezza.
L’Amaro Dhelios, in occasione del match contro Montalto, cambia orario: si gioca alle 20 del 28 febbraio, al Boccioni.
Ci sarà tempo per pensare alle ultime due gare nel derby contro la Luck-Tigano ed in casa contro Corigliano.
Obiettivo dichiarato quello di bissare il 2-3 della sfida di andata.
A Bisignano, il 29 novembre, la sfida si chiuse con i seguenti parziali, 25-23,22-25,25-17,23-25 e 6-15.
Le due squadre sono staccate rispetto alle candidate degli altri due posti playout: la Luck con 23 punti, Lamezia con 17 e Corigliano, ultima avversaria in campionato per i reggini con 14.
Sarà, dunque, una sfida importantissima per superarsi a vicenda nel ranking.
Amaro Dhelios attesa sabato sera da un match delicatissimo
