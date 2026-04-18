Amaro Dhelios alla sfida decisiva sul campo della Sprovieri Corigliano

Dopo aver vinto per 3-2 al tie break una gara appassionante e palpitante, l’Amaro Dhelios Reggio Calabria vuole provarci.

Sfida decisiva a Corigliano.

In palio la possibilità di qualificazione per la griglia dell’undicesimo e dodicesimo posto.



Non sarà facile.

Trasferta e sfida secca, gara 3 di post-season a Corigliano.

Avversaria la Sprovieri Volley Corigliano pronta a ruggire tra banda ed opposto.

Il team di Roberto Daquino ha lavorato sodo. In caso di successo esterno sarà nuova serie contro la Volo Lamezia.

In caso di sconfitta, sarà spareggio per il tredicesimo posto contro la Polisportiva Montalto.

Gara tutta da vivere, palla dopo palla.

Reggini orfani di una pedina faro come Scopelliti.

L’orgoglio amaranto non mancherà: sotto rete alle ore 19 al PalaBrillia di Corigliano.