Amaro Dhelios alla sfida bivio

Sette giornate al termine della stagione regolare per la C Maschile.

L’Amaro Dhelios sa vivendo un momento di riscossa.

Il punto conquistato in trasferta a Lamezia e, settimana scorsa, in casa contro la capolista Olimpia Bagnara, sono buoni segnali.



Gli amaranto cercano punti per risollevarsi in classifica, ma non sarà facile.

Tocca provare a cavalcare l’onda del momento.

Si gioca in trasferta, alle 19 in casa della New Hospital.

Nella gara di andata, Paola fece un figurone al Boccioni, vincendo 0-3.

Oggi, per i reggini si tratta di una sfida bivio, anche perché l’avversaria risiede nell’ultima piazza utile per la zona playoff a quota 18 punti, lontana ben 10 lunghezze rispetto all’Amaro Dhelios.

La squadra di Mister Roberto Daquino si è allenata bene tutta la settimana ed ha inserito nel roster un nuovo pallavolista, Matteo Foti, giovane talentuoso che sarà impiegato sia come ricevitore che come attaccante.

Portare a casa un successo sarebbe importantissimo.