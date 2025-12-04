Amaro Dhelios: a guidare il gruppo in campo e fuori c’è il veterano Domenico Scopelliti

L’Amaro Dhelios Reggio Calabria ha conquistato una vittoria fondamentale, superando 3-2 la Polisportiva Montalto in trasferta.

Un successo sofferto, arrivato al tie-break, che restituisce fiducia alla squadra amaranto di mister Roberto Daquino.

A guidare il gruppo in campo e fuori c’è il veterano Domenico Scopelliti, che dopo la gara ha tracciato un bilancio: «Finalmente questo successo. Ci siamo ritrovati a Bisignano, lontani da casa, e ci voleva. Ci voleva per dare morale e per risollevare tutto l’ambiente. Il calendario non ci ha favorito, abbiamo affrontato un tour de force contro squadre molto forti, ma ci siamo rialzati. Siamo una squadra giovane. Ora dovremmo avere partite più alla nostra portata».

Qual è il messaggio per i compagni più giovani? «Quello di crederci sempre, di lottare per l’obiettivo. Il capitano Antonio D’Agostino parla dei play-off? Ci proviamo. È dura, ma ci proviamo».

Il pilastro della squadra non può che elogiare il pubblico di Reggio in relazione alla squadra “madre” capostipite del progetto Sportspecialist, la Domotek di mister Polimeni: «È il nostro fiore all’occhiello. Un ambiente bellissimo che cresce ogni domenica. C’è stato un periodo in cui la pallavolo qui era scomparsa, ora è tornata alla grande».

La prossima sfida è già dietro l’angolo: il derby. «Sabato 6 dicembre, alle 17 al PalaBoccioni, contro la Luck. Sarà una battaglia, speriamo di fare bene».

L’appuntamento è per sabato al PalaBoccioni, dove l’Amaro Dhelios cercherà di capitalizzare il morale ritrovato in un derby caldo di Serie C.