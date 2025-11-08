Amaro Dhelios a caccia di riscatto contro New Hospital VSF Paola

Alle 17:00 di sabato 8 novembre inizia il sabato amaranto.

Giocano i ragazzi dell’Amaro Dhelios di mister Roberto Daquino.

Gara dura contro la preparata New Hospital VSF Paola.



Il pomeriggio Sprotspecialist continuerà alle 19 con la partita delle ragazze, che affronteranno la Radioxstore Lory Volley Pizzo mentre, in contemporanea, spazio alla terza giornata di Serie A3: sul campo della Avimecc Modica gioca la Domotek

Obiettivo riscatto per l’Amaro Dhelios dopo il passivo subito a domicilio della forte Olimpia Bagnara e la sconfitta casalinga precedente contro Volo Volley Lamezia.

Paola è una squadra ben costruita, che da diversi anni milita nel campionato di serie C piazzandosi sempre nella parte alta della classifica.

Lavora molto col settore giovanile, ottenendo eccellenti risultati nei campionati di categoria e permettendo ai ragazzi di poter far parte del roster di serie C e di essere titolari in sestetto.

Si tratta, pertanto, di una formazione composta da un equilibrato mix di ragazzi giovani e giocatori d’esperienza.

L’atleta che spicca maggiormente, punto di riferimento del palleggiatore, è Valerio Vommaro.

Dotato di un’eccellente elevazione ed ottime qualità fisiche che gli permettono di gestire al meglio i suoi colpi e le spiccate capacità tecniche.

Seconda in classifica ad un solo punto da Altaflex Catanzaro e Olimpia Bagnara.

Ad oggi ha subito una sola sconfitta sul campo della Pallavolo Milani.