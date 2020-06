Altri due casi di Coronavirus, il pericolo non è ancora passato

Non è finita l’emergenza Coronavirus in Calabria. Due nuovi casi, riguardanti cittadini rientrati dall’Emilia Romagna sono stati registrati a Palmi. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Ranuccio con un video su Facebook. Ranuccio ha spiegato che “abbiamo attivato la task force comunale, adottando i provvedimenti del caso per isolare i soggetti in questione, disponendo per essi la permanenza domiciliare, e ricostruendo i loro ultimi contatti per adottare i medesimi provvedimenti”.

Il sindaco ha invitato ad evitare “il panico” sottolineando, però, che “il virus è ancora presente tra noi” e che, quindi, occorre continuare ad essere “responsabili”.