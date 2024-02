Altri 9 amministratori pubblici aderiscono a Forza Italia

“Siamo lieti che molti esponenti della Giunta e del Consiglio comunale di Rosarno abbiano deciso di aderire formalmente a Forza Italia, tingendo di azzurro un’altra Amministrazione locale della Calabria. È il sintomo che il territorio ci identifica come punto di riferimento politico ed istituzionale”.

A dirlo sono il Coordinatore provinciale di Reggio Calabria, Giovanni Arruzzolo, ed il Coordinatore regionale della Calabria e vice capogruppo azzurro alla Camera, Francesco Cannizzaro, ufficializzando nuovi ingressi in blocco in Forza Italia.



Al siindaco rosarnese Pasquale Cutrì, che aveva già formalmente aderito al partito nel corso del Congresso provinciale di Reggio poche settimane fa, adesso si sono uniti: il vicesindaco Teodoro De Maria, gli assessori Giulia D’Agostino e Arturo Lavorato, il presidente del Consiglio Antonio Rachele ed i consiglieri Antonino Brosio, Giuseppe La Torre, Alessia Macrì, Emanuela Porretta.

“Aderire a Forza Italia significa sposare un modus operandi, un progetto, una visione futura di Calabria – affermano i nuovi esponenti azzurri – e noi siamo felici di poterne fare parte, certi di poter dare un contributo alla già folta squadra di amministratori.”

“Forza Italia cresce, giorno dopo giorno – spiegano Arruzzolo e Cannizzaro – non solo in quantità, ma soprattutto in qualità. La classe politica e dirigenziale forzista è, senza dubbio alcuno, la più preparata del panorama regionale. Questo fa sì che da un lato il Partito possa essere sempre più appetibile e dall’altro che i risultati per il territorio siano sempre più efficaci e tangibili. La nostra filosofia è che Forza Italia debba essere punto di riferimento per gli amministratori e gli amministratori per Forza Italia. È tutto reciproco. Solo ragionando così, da squadra, potremo cambiare la Calabria”.