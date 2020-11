Altre 3 persone positive al Covid a Dasà, prorogata la chiusura delle scuole

Tre nuove persone sono state colpite da Covid-19 a Dasà. A comunicarlo è il sindaco Raffaele Scaturchio che spiega che le stesse appartengono allo stesso nucleo familiare e, dunque, “il contagio è abbastanza contenuto”. Domani, per loro, ci sarà il secondo tampone. Inoltre, altre 3 persone sono risultate positive al test antigenico. In tutto, sono 5 le persone ufficialmente positive, mentre 21 sono in isolamento (altre 7 lo hanno terminato). Intanto, Scaturchio ha prorogato la chiusura delle scuole presenti sul territorio comunale fino al 21 novembre.