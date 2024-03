Alternativa Popolare si espande in Calabria: “Costruiamo un sistema del bene contro il sistema del male, gli ultimi diventino i primi”

Alternativa Popolare, il partito di Stefano Bandecchi, cresce anche in Calabria. Nino Cento è stato nominato Coordinatore cittadino di Cittanova. L’annuncio in occasione di una conferenza stampa del Coordinatore Regionale della Calabria Massimo Ripepi.

Nino Cento, primo Coordinatore nominato in Calabria, è – così riferisce una nota diffusa dal partito: “un coraggioso ed impegnato imprenditore che si batte da anni con determinazione contro la ‘ndrangheta, i poteri forti e per la difesa e la valorizzazione del territorio da sempre in mano ai nessuno. La sua storia è segnata da gesti eclatanti come l’occupazione del Municipio di Cittanova e uno sciopero della fame per la tutela dei posti di lavoro”.

Il Coordinatore regionale Ripepi lo ha presentato così: “Nino è una figura vera, di grande coraggio e integrità, che ha combattuto importanti battaglie contro i poteri forti e sono grato che abbia deciso di sposare il progetto di Alternativa Popolare. Abbiamo bisogno di individui come lui, che possano trasmettere un forte segnale e siano sempre vicini al territorio e alle persone che cercano verità, giustizia e amore. Noi politici dobbiamo essere lo specchio della cittadinanza e muoverci con grande spirito di servizio. Come ci insegnano i principi cristiani, il più grande sia il servitore di tutti. Dobbiamo lavorare affinché gli imbroglioni venduti e traditori vengano sostituti da chi ha il coraggio di mettere il bene comune al primo posto. Nino ha dimostrato di essere non solo un imprenditore capace, ma anche un vero, coraggioso e schietto difensore del territorio e dei suoi abitanti”.

Il neo Coordinatore Cento, nel corso della conferenza ha dichiarato: “Ringrazio il Coordinatore regionale Ripepi, il Coordinatore nazionale Stefano Bandecchi e il presidente Paolo Alli per la fiducia che mi hanno accordato. Entro in Alternativa Popolare per fare in modo che gli ultimi diventino primi. Attraverso la mia esperienza imprenditoriale innovativa, ho combattuto la ‘ndrangheta e promosso un’etica pulita. La mia principale motivazione è dare voce a coloro che sono trascurati dalla politica tradizionale, rappresentando gli umili e gli onesti. Spero che la gente risponda al nostro appello per cambiare la situazione e ripristinare un Governo che sia genuinamente al servizio del popolo”.

“C’è bisogno di unire – ha concluso Ripepi – coloro che sono mossi dallo spirito di lotta contro le ingiustizie, e questo è esattamente ciò che vuole fare Alternativa Popolare. Dobbiamo costruire un sistema del bene contro il sistema del male, dove le distinzioni tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto devono essere chiare e inequivocabili. Questo spirito di lotta contro il male e le ingiustizie è ciò che abbiamo visto incarnato in Stefano Bandecchi e per questo abbiamo deciso di seguirlo portando avanti il progetto di Alternativa Popolare in Calabria”.