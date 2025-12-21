Alternativa Popolare apre un nuovo punto di ascolto nel centro di Reggio Calabria

È stata inaugurata ieri, sabato 20 dicembre, una nuova segreteria di Alternativa Popolare nel cuore del centro cittadino di Reggio Calabria (in via Giuseppe Reale 23, nei pressi dell’Istituto Clinico De Blasi), che si aggiunge alla già presente Segreteria regionale in via Frangipane 72, nel centro-sud della città. Non solo una sede fisica, ma un vero punto di ascolto territoriale, aperto a tutti i cittadini.

“Oggi apriamo un nuovo punto d’ascolto al servizio dei cittadini, in una zona strategica della città. È un segnale forte: noi non ci fermiamo ai proclami o agli annunci elettorali, ma lavoriamo con fatti concreti”, ha dichiarato Ripepi durante l’inaugurazione.

“Siamo partiti prima degli altri perché la città è in ginocchio dopo 12 anni di malgoverno targato Falcomatà. Noi ci siamo e ci saremo, con proposte, idee e persone per cambiare davvero Reggio Calabria. Alternativa Popolare darà il suo contributo all’interno del programma del centrodestra, che è pronto a vincere e a risollevare la città. Ma non ci limiteremo a questo: nelle nostre liste ci saranno candidati autorevoli e radicati sul territorio, anche per le Circoscrizioni, finalmente reintrodotte dopo oltre 11 anni grazie all’emendamento Cannizzaro. È tempo di restituire voce ai quartieri e ai cittadini che sono stati ignorati troppo a lungo”.

A margine del suo intervento, Ripepi ha inoltre espresso soddisfazione per il contributo tematico che Alternativa Popolare sta costruendo anche sui temi del benessere animale: “Sono molto contento che la candidata Margherita Isabella porti all’interno del partito, insieme alle guardie ecozoofile, un progetto serio sul randagismo, molto sentito dalla cittadinanza”.

Proprio Margherita Isabella, infatti, è la prima candidata ufficiale al Consiglio Comunale sotto la bandiera di Alternativa Popolare. Durante il suo intervento, ha voluto ringraziare pubblicamente il Segretario Ripepi: “Voglio ringraziare Massimo per avermi dato fiducia e la possibilità di far parte di questa grande squadra. Ho deciso di candidarmi perché credo che Reggio Calabria abbia bisogno di un cambiamento profondo, di una nuova classe dirigente che la ami davvero. Purtroppo qui a Reggio esiste un problema di cui nessuno parla, ma che è presente in modo drammatico: il randagismo. Secondo i dati dell’ASP, nella provincia sono registrati oltre 52.000 cani in anagrafe canina. Solo negli ultimi mesi sono stati eseguiti oltre 5.000 interventi di cattura e si sono verificati numerosi episodi di aggressione registrati nei Pronto soccorso. Questa è una vera emergenza sociale su cui vogliamo costruire un progetto concreto.”

Infine, è stato annunciato anche il primo nome ufficiale per le Circoscrizioni, quello di Gregorio Raffaele, candidato nel territorio nord: “Dopo 11 anni di assenza”, ha dichiarato Raffaele, “le Circoscrizioni tornano finalmente ad esistere e lo fanno con l’obiettivo di ascoltare i cittadini, i territori e le loro esigenze. Sarà una sfida difficile, ma noi partiamo forti di un principio chiaro: la politica deve servire e non comandare. È il momento di riportare la democrazia nei quartieri di Reggio Calabria”.