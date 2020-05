Alta velocità, Sofo e Molinaro (Lega): “Ora che possiamo contare su Italo, la Regione Calabria proponga progetto turistico macroregionale del Sud”

“L’arrivo dell’alta velocità fino a Reggio Calabria è una grande notizia. Ringraziamo NTV per essere riuscita a fornire un servizio indispensabile per la Calabria e per il sud intero. Ora che possiamo iniziare a disporre di un servizio ferroviario dignitoso, è necessario che la Regione Calabria metta rapidamente in campo un piano di marketing territoriale efficace per sostenere il settore turistico calabrese, leva indispensabile per lo sviluppo di questa terra, promuovendo in Italia e all’estero le sue bellezze”.

Così l’eurodeputato Vincenzo Sofo e il consigliere regionale Pietro Molinaro, esponenti della Lega calabrese, hanno commentato l’annuncio dell’arrivo di Italo a Reggio Calabria. I due eletti hanno poi concluso proponendo alla Regione Calabria di farsi promotrice di un coordinamento macroregionale:

“A questo scopo riteniamo ancor più necessario che il presidente Santelli e l’assessore Orsomarso si facciano promotori di un tavolo di cooperazione tra le regioni meridionali per incentivare il turismo macroregionale tra territori vicini e solo limitatamente toccati dalla crisi sanitaria”.