All’Istituto “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno si preparano le future guide turistiche

In un clima di profumi e allegria che ormai evoca il magico Natale, tra i colori delle luminarie e gli addobbi delle strade del centro storico di Serra San Bruno che si appresta ad ospitare il suggestivo presepe vivente, si è svolta sabato scorso la prima giornata di formazione per gli alunni delle classi quarte e quinte del Liceo Linguistico dell’Istituto Luigi Einaudi diretto dal preside Antonino Ceravolo. Il progetto, che ha come titolo “Il Grand Tour”, afferisce ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento ed ha come scopo principale quello di avvicinare i giovani alunni alla professione di guida turistica veicolando la storia di Serra in lingua italiana e nelle tre lingue straniere inglese, francese e spagnolo, che fanno parte del bagaglio culturale che per cinque anni accompagna questi giovani talenti nel loro corso di studi.

Solcando gli stessi percorsi che nell’epoca d’oro del Grand Tour, tra Settecento e Ottocento, furono oggetto di interesse di molti intellettuali e rampolli delle più blasonate famiglie aristocratiche italiane ed europee e che ancora oggi attirano migliaia di visitatori da tutto il mondo, gli alunni del Linguistico si sono calati nella suggestione dei racconti legati alla storia dello sviluppo del centro urbano di Serra fino alla nascita delle botteghe artigiane del legno, del granito e del ferro battuto che hanno contribuito alla creazione di vere e proprie opere d’arte ancora oggi custodite nelle chiese del centro storico della cittadina bruniana, insieme a ben più importanti capolavori provenienti dall’antica Certosa distrutta dal terremoto del 1783.

Sfidando il primo gelo dell’anno così tagliente da richiamare alla memoria i racconti dei rigidi inverni vissuti dai più anziani del paese, gli alunni dell’Einaudi accompagnati dai professori Ivana Ariganello, Adriana Di Costa, Nicola Giuliano, Salvatore Luciani e Brunella Versace hanno poi proseguito il cammino verso la Certosa intitolata a Santo Stefano dove sono stati accolti dal responsabile del Museo, Cosimo Valente, ed introdotti nella mistica realtà di un luogo dove si percepisce la dirompente forza del silenzio come elemento distintivo che caratterizza la vita di clausura dei seguaci di Bruno di Colonia. Ed è proprio all’interno del Museo certosino che i giovani allievi hanno cominciato ad apprendere le prime fasi delle tecniche di gestione di un gruppo e della trasmissione delle informazioni storiche ed artistiche da offrire ai visitatori.

Questo percorso di formazione appena iniziato, che nelle prossime settimane continuerà in classe con attività di ricerca e all’aperto con simulazioni di visite, arricchisce la mission del Liceo Linguistico di Serra che già nel mese di novembre si è reso protagonista di un altro progetto svolto interamente in lingua spagnola nel capoluogo partenopeo alla scoperta della Napoli borbonica. Si tratta, dunque, di importanti proposte che fanno parte di un’offerta didattica sempre più innovativa e motivante fortemente voluta dal preside Ceravolo in risposta alla crescente domanda degli alunni e delle famiglie che chiedono una scuola dinamica e ricca di contenuti secondo una tradizione che l’Einaudi di Serra non ha mai abbandonato.

Le idee già realizzate sono tante, come la formazione per le certificazioni linguistiche, e tante altre sono quelle in cantiere per questo indirizzo di studi e per tutta la scuola, e vedranno la luce grazie anche al prezioso sostegno di tutto il personale e della Dirigente dei Servizi Amministrativi, Nunzia Pisani, che quotidianamente si prodiga a sostegno della fattibilità di tutte le iniziative che l’Istituto porta avanti a favore della crescita umana e culturale delle studentesse e degli studenti.