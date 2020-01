All’Istituto “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno aperte le iscrizioni ai corsi per adulti

Con termine di scadenza fissato al 15 febbraio si sono aperte le pre-iscrizioni ai corsi per adulti che si svolgeranno per il terzo anno, a partire dal prossimo settembre in orario pomeridiano/serale, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno. Ai corsi possono iscriversi:

Gli adulti che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado

Gli adulti in possesso dell’idoneità a un qualsiasi anno della scuola secondaria di II grado.

I giovani che abbiano compiuto i sedici anni e che non possono frequentare i corsi mattutini.

Gli adulti già in possesso di un diploma di scuola superiore e che vogliano conseguire un diverso diploma (questi ultimi saranno ammessi alla frequenza nei limiti dei posti disponibili).

Le domande di pre-iscrizione possono essere effettuate per uno dei seguenti indirizzi di Scuola superiore:

IPSEOA (indirizzo professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera: articolazioni Preparazione pasti/Cucina; Servizi di Sala/bar; Prodotti dolciari/Pasticceria; Accoglienza turistica/Ricevimento)

Amministrazione Finanza e Marketing (ex Ragioneria)

Costruzioni Ambiente e Territorio (ex indirizzo per Geometri).

I modelli per compilare la domanda di iscrizione sono disponibili presso la segreteria dell’Istituto (per informazioni 0963/71209) e si possono scaricare anche dal sito internet della scuola: www.iiseinaudi.edu.it. Le domande si possono inviare per email a uno dei seguenti indirizzi: vvis003008@istruzione.it / vvis003008@pec.istruzione.it oppure presentare direttamente alla segreteria della scuola.