All’IC “Galluppi-Collodi–Bevacqua–Alvaro”, lo sport è crescita e ispirazione: gli alunni hanno incontrato la Domotek Volley Reggio Calabria

Una mattinata all’insegna dei valori più autentici dello sport. Gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Galluppi – Collodi – Bevacqua – Alvaro “G. Scopelliti” hanno vissuto un’esperienza significativa tra i giganti, accogliendo con entusiasmo la Domotek Volley, la squadra reggina protagonista del campionato nazionale di Serie A3.
Un incontro che resterà nel cuore di tutti, in cu la pallavolo è diventata un potente strumento per trasmettere la forza dei sogni, l’importanza del lavoro di squadra e il valore di non arrendersi mai.
L’evento ha visto la partecipazione di una rappresentanza di atleti di primo piano del club: Giulio Parrini, Simone Rigirozzo, Matteo Mancinelli e il palleggiatore, già membro della Nazionale italiana, Davide Saitta, accompagnati dal Direttore Generale della società, l’Avvocato Marco Tullio Martino.
L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di collaborazione avviato tra la Domotek Volley e il mondo della scuola, che prevede convenzioni con abbonamenti agevolati per gli adulti e ingressi gratuiti per i bambini, con l’obiettivo di avvicinare le famiglie al mondo della pallavolo e ai suoi valori positivi.
La Dirigente Scolastica, Adriana Labate, ed il professor Simone Polito hanno reso possibile questo speciale momento di condivisione e promozione della pallavolo.