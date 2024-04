All’ex dipendente della Certosa di Serra San Bruno Rocco Caglioti l’onorificenza della “Stella al merito del lavoro”

Tra coloro che il 1° maggio riceveranno l’onorificenza della “Stella al merito del lavoro” figura un ex dipendente della Certosa di Serra San Bruno, Rocco Caglioti, che è stato assunto all’età di 15 anni e vi ha svolto incessantemente il suo servizio fino all’età di 54 anni. Una vita intera, insomma, dedicata alla comunità certosina e alla manutenzione del monastero bruniano: questo lavoro ha richiesto dedizione e senso del dovere, oltre che un profondo rispetto per le abitudini dei monaci, contraddistinte da silenzio e preghiera.

“Siamo stati tutti molto felici e grati per questa onorificenza – ha commentato il Padre Priore dom Ignazio Iannizzotto, appositamente contattato su questo importante evento per tutta la comunità serrese – che è soprattutto il riconoscimento di tanti anni di lavoro vissuti con fedeltà, perizia e laboriosità. Il signor Caglioti – ha aggiunto – è diventato il punto di riferimento per ogni lavoro in Certosa, collaborando perfettamente con i Superiori che si sono avvicendati nel tempo, offrendo i suoi validi consigli che gli provenivano dalla grande esperienza, ma anche e soprattutto per la buona relazione che ha saputo instaurare con tutti i dipendenti, creando tra di loro un buon clima di collaborazione e intesa, dando anche un notevole esempio di correttezza e umanità, di cui ancora oggi tutti conservano un bel ricordo”. Dunque, parole di soddisfazione e di riconoscenza per un lavoratore che ha saputo farsi apprezzare per le sue doti professionali e umane.

“Il lavoro in una comunità monastica – ha specificato il Padre Priore – non è sempre facile. Ci sono delle regole da rispettare, come il silenzio e gli orari, che richiedono delle qualità personali molto speciali. Il signor Caglioti ha dimostrato sempre grande rispetto e discrezione nei confronti della nostra comunità, così come anche dimostrano gli attuali dipendenti: a tutti costoro – ha concluso – va la nostra gratitudine perché è anche per merito del loro lavoro che una realtà così importante come la Certosa continua a vivere e a progredire”.