All’escursione dell’associazione “Terre Bruniane” Sergio Gambino interpreta “Li stuori” di Mastro Bruno Pelaggi

Nei giorni scorsi, l’associazione “Terre bruniane” ha realizzato l’escursione “I Giganti delle Serre”.

All’alba, con un clima fresco ed incerto, molti in movimento: i promotori per mettere a punto gli ultimi ritocchi, e gli escursionisti per raggiungerli dalle più svariate località, presso il punto d’incontro.

Ad ospitarli uno scenario tra i più belli di Serra San Bruno, il vivaio di “Rosarella”, affidato al Parco delle Serre e curato da operatori esperti dediti al proprio lavoro, un vero e proprio “Giardino botanico” immerso alle pendici del bosco “Archiforo”.

Quindi le operazioni preliminari: accoglienza, saluti, registrazione, indicazioni per il rispetto delle leggi anti-Covid, e partenza con i numerosi partecipanti alla scoperta dei misteriosi “Giganti delle Serre”.

I primi ad “accogliere” i partecipanti sono stati gli abeti bianchi che padroneggiano e caratterizzano il bosco. Gli Abies alba di interesse europeo per le loro caratteristiche genetiche, presenti in questo sito considerato una delle aree rifugio per la specie durante i vari periodi glaciali, tanto che “l’Archiforo” rientra nella “Direttiva Habitat” e di conseguenza nella “Rete di Natura 2000” istituita a livello europeo.

Arrivati a “Lu Bellu”, si unisce al vociare della natura la memoria del rintocco di una mazzetta che batte su “lu ndrillu” per mano degli amati e rimpianti scalpellini e artisti, che in quei luoghi avevano il loro punto d’estrazione della materia prima, cioè “la petra”, il granito nelle sue diverse qualità, che veniva sapientemente tagliata con tecniche manuali ingegnose e con strumenti quasi primitivi. Poi, i bovari con i loro carri trasportavano a valle il granito semi lavorato dove gli stessi scalpellini ultimavano il lavoro nei loro laboratori.

Tutto ciò che circonda gli escursionisti fa memoria di tanta arte e saggezza. In questo contesto, Sergio Gambino, artista, attore, scalpellino e figlio d’arte (del compianto Sharo), onora l’invito proposto, facendo fare un tuffo nel passato e consentendo di vivere “minuti suggestivi nel ricordo dei nostri cari scalpellini che hanno arricchito monumenti e chiese di Serra San Bruno e del circondario. Uno per tutti, Bruno Pelaggi, mastro scalpellino (Mastru Brunu) e sensibile anima di poeta”.

Sergio Gambino, interpretando alcune “Stuori” dello scalpellino-poeta, a volte urlando e a volte sussurrando le strofe, fa scoprire i tanti volti del poeta. Fra le altre: “Ad Umberto I”: “Tu si duru cchiù di nu macignu”;

“Allu Patritiernu”: “Tu si assai cchiù duru di nu scuogghiu”; “Alla Vergini Maria”: “Tosta è la petra e muoddu esti lu ndrillu”, “Sumigghi alla cchiù bella matinata, quandu lu suli t’apira lu cuori”.

“Ringraziando Sergio, e non senza prima rifocillarci alle acque pure e fresche della fontana che raccoglie una delle tante sorgenti naturali – afferma Maria Gabriella Letizia, vicepresidente dell’associazione ‘Terre Bruniane’, che racconta le fasi salienti dell’evento – il nostro cammino prosegue verso ‘Pietra di l’Ammienzu’ enorme masso granitico che raggiunge l’altezza di 11 metri, anch’essa cava per estrazione del granito. Qui vorrei ricordare il mio caro nonno Mastropietro Rosario ed i miei zii Gabriele e Gaetano, che anch’essi scalpellini trascorrevano lì le loro giornate di duro lavoro, fino agli anni 50 circa, quando quest’arte, con l’arrivo della moda del marmo, venne sopraffatta e dimenticata. La nostra escursione è a metà strada, ancora tutta in salita fino a 1.400 metri dal livello del mare, ma il fascino dei luoghi ci stordisce fino a non sentire la fatica del cammino.

Giungiamo così, alla seconda cava granitica, che raggiunge i 7 metri d’altezza, detta ‘Petra di Lu Moru’.

Detta così perché vi lavorava Biagio Lo Moro, avviato all’arte di scalpellino da Mastro Bruno Pelaggi. Note le sue opere presenti nella nostra cittadina e sparse in tutt’Italia, fu famoso con il figlio Bruno, per aver realizzato un busto del presidente Kennedy allestito per la mostra del noto statista americano.

Ed ecco da lì a poco ci aspetta l’ultimo dei Giganti: la Torretta borbonica. Quasi rinchiusa in uno scrigno naturale di vegetazione, si erge solitaria in alto al cucuzzolo come un naturale allungamento della grossa roccia che le fa da fondamenta. Per sua natura era una torretta di avvistamento risalente appunto all’epoca borbonica.

Allenato l’animo alle meraviglie della natura, al suono di strofe poetiche, al ricordo sempre vivo dei nostri artisti scalpellini, riprendiamo la via del ritorno entusiasti e soddisfatti di aver affrontato degna fatica per degna scoperta de ‘I Giganti delle Serre’”.