Allerta Meteo, Martino chiude le scuole di Capistrano

Il sindaco di Capistrano, Marco Martino, ha disposto la chiusura per la giornata di domani delle scuole per ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. “La perplessità – ha spiegato il primo cittadino – non è dettata dai colori di allerta, ma dalle raffiche di vento che soffieranno forti anche sul nostro territorio”. Inoltre, secondo Martino, “lo scuolabus usato per accompagnare i nostri bambini con queste condizioni meteo potrebbe diventare un serio pericolo, così come la caduta di rami o arbusti di ingenti dimensioni che potrebbero riversarsi sulle carreggiate”.

Pertanto, è stata adottata questa decisione al fine di “garantire la tranquillità assoluta dei bambini, delle insegnati e del personale Ata, visto che in molti giungono da altri comuni”. “Siamo convinti – afferma ancora Martino – che un giorno di scuola in meno, in questi casi di allertamento, possa alcune volte essere essere fondamentale per l’incolumità di tutti gli interessati”. Quindi, “in attesa dell’ evolversi della situazione meteorologica costantemente monitorata anche con gli uffici della Protezione civile regionale”, Martino ha provveduto per la giornata di martedì, “a chiudere per la giornata di domani i plessi scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale.