Allerta meteo arancione per il Vibonese per la giornata di sabato

“Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate. Si prevedono, inoltre, venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, in prevalenza dai quadranti occidentali. Mareggiate sulle coste esposte”.

Questo il messaggio di allertamento unificato che decreta per domani l’allerta arancione per il versante tirrenico e gialla per quello ionico. Dunque, è richiesto di prestare attenzione in considerazione delle forti piogge attese sulla Calabria.