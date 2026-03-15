Allerta arancione su tutta la Calabria per la giornata di lunedì: scuole chiuse in molti comuni

Sono in rapido peggioramento le condizioni meteo sulla Calabria. La Protezione Civile ha diramato un bollettino con il quale viene indicata per la giornata di domani l’allerta arancione su tutta la regione. In particolare, viene spiegato che “sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragio anche persistenti con conseguenze rilevanti”. Si potrebbero inoltre verificare “fenomeni di esondazione in corrispondenza di fiumi con bacino idrografico di dimensioni rilevanti”. In numerosi comuni sono in corso di predisposizione le ordinanze per chiudere le scuole di ogni ordine e grado.