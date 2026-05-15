All’“Einaudi-Alvaro” di Palmi va in scena il gusto: ecco gli studenti vincitori del concorso “Stella Sirio – L’Italia a tavola

L’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi punta sui talenti emergenti dell’enogastronomia ospitando la prima edizione del concorso “Stella Sirio – L’Italia a tavola”, con l’evento finale tenutosi l’11 maggio. Un’iniziativa che ha messo l’enfasi su creatività, competenze tecniche e valorizzazione delle tradizioni culinarie della regione, con uno sguardo attento alla scelta consapevole e sostenibile delle risorse alimentari.

Il concorso, rivolto agli studenti dell’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera dell’Istituto pianigiano, è nato con l’intento di promuovere la cultura del cibo come patrimonio identitario, legato al territorio, alla conservazione dei saperi e al loro arricchimento, alle tipicità locali, all’eccellenza delle materie prime. La cucina si è dimostrata così un formidabile strumento educativo, per il suo valore storico e antropologico, capace di coniugare tradizione e innovazione, oltreché orientato al benessere, in linea con i principi dell’Agenda 2030.

Due le sezioni previste per il contest: gara di cucina e gara di cocktail. Nella prima, gli studenti si sono cimentati nell’ideazione e realizzazione di un piatto utilizzando esclusivamente gli ingredienti forniti dall’organizzazione, dimostrando abilità tecniche, creatività e capacità di gestione del tempo. Le prove si sono svolte nei laboratori dell’istituto e hanno avuto una durata di due ore. I partecipanti sono stati valutati da una giuria composta da professori ed esperti tecnici. Criteri di valutazione sono stati il gusto, l’impiattamento, ma anche l’attenzione all’igiene e le capacità di problem solving.

La gara di cocktail ha invece coinvolto coppie di studenti in prove a eliminazione diretta, in cui sono stati decisivi rapidità, precisione e fantasia. I concorrenti hanno ideato e realizzato drink originali in tempi ridotti, affrontando diverse tecniche di preparazione fino all’incontro finale.

Per la sezione cucina sono state assegnate borse di studio fino a 200 euro per i primi classificati, mentre per la sezione drink il vincitore ha ricevuto una borsa di studio da 150 euro, oltre a vari riconoscimenti per gli altri allievi partecipanti.

Per la gara di cucina, a conquistare il primo posto è stato Rocco Laurito della classe 5BE con il piatto Sinfonia di mare e orto, una creazione che ha saputo unire armoniosamente i sapori del mare e della terra. Il secondo gradino del podio è andato ad Antonino Arcuri della 2BE con Controfiletto rosso vivo, mentre Giuseppe Gioele Mercuri della 3BE ha ottenuto il terzo posto grazie al piatto Ricordi di mare. A giudicare le preparazioni una commissione composta dallo Chef Filippo Cogliandro, dal professor Rosario Previtera e dagli esperti tecnici professor Daniele Sapioli, professoerssa Loredana Martori e professor Donato Marino

Per quanto riguarda la gara di cocktail, a distinguersi è stata Elisa Malagreca della classe 1BE, che ha conquistato il primo posto. Secondo classificato Ayoub Oihi della 2BE, mentre Giuseppe Barbera della 1BE si è aggiudicato il terzo posto. A valutare i concorrenti una giuria composta dalle professoresse Rosarita Vincenti, Maria Mercurio e Maria Dinaro, insieme a Debora Mellino e Giuseppe Zoccali, supportati dagli esperti tecnici professor Maurizio Lamanna e professoressa Simona Pronestì.

L’evento è stato coordinato dal team organizzativo formato dai collaboratori del DS professor Riccardo Rossetti e professoressa Ottavia Silvana Morgante insieme alla DSGA avvocato Carmela Cambareri, sotto la guida della Dirigente Scolastica professoressa Mariarosaria Russo, che ha fortemente sostenuto il progetto.

La manifestazione ha visto anche la presenza di ospiti istituzionali e personalità del mondo scolastico, tra cui Pasqualina Maria Zaccheria, Ispettrice dell’Ufficio scolastico regionale e membro ministeriale del CISPI, insieme ai Dirigenti scolastici professoressa Eva Raffaella Nicolò e dottor Giuseppe Eburnea, i quali hanno dato un notevole contributo all’innovazione della scuola, negli scorsi anni, durante le loro attività di reggenza dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro”. A dare ulteriormente lustro all’iniziativa è stata la partecipazione straordinaria dello chef Filippo Cogliandro, figura d’eccellenza nel panorama della cucina calabrese e ambasciatore di legalità e impegno sociale. Chef Cogliandro, con la sua preziosa esperienza, rappresenta un punto di riferimento per le nuove generazioni.

Il concorso ha avuto una ricaduta formativa estremamente importante per gli studenti dell’“Einaudi-Alvaro”: non è stata infatti solo una gara basata su competenze tecniche e professionali, ma un’immersione nel patrimonio culturale e valoriale veicolato dalla cucina calabrese, con salde radici nel passato ma proiettata verso il futuro.