Alle18:30 per la Domotek Reggio Calabria la semifinale di Coppa Italia

La Domotek Volley Reggio Calabria va in scena in un appuntamento nazionale più che prestigioso.

Gli amaranto sono pronti alla sfida.



Oggi, alle 18.30 si apriranno le porte della Vhl Arena di Belluno.

Ad aprire la giornata alle 16 ci penseranno la regina del girone Bianco, la Conad Reggio Emilia, e la Viridex Sabaudia.

A seguire, Reggio Calabria sfida i padroni di casa.

Belluno Volley è matematicamente seconda nel proprio girone con 43 punti.

La Domotek ha regnato in vetta per larga parte del girone e nell’ultima giornata, seppur vincendo al tie-break, è stata raggiunta e superata dalla Bcc Tecbus Castellana Grotte e si giocherà la leadership e l’accesso alla finalissima nell’ultima giornata, programmata per le 18 di domenica 15 marzo al PalaPentimele contro l’Aurispa Lecce.

Ritornando alla Coppa Del Monte, i reggini proveranno a sbaragliare il fattore campo favorevole ai veneti: da dicembre il mister è l’esperto Mastrangelo, allenatore con trascorsi importanti.

L’esperto schiacciature Berger, l’opposto Giannotti, lo schiacciatore Loglisci, il palleggiatore Marsili e non solo, sono i punti di forza del team.

Arbitrano i signori Luca Pescatore e Fabio Pasquali.