Alle spalle della Domotek Volley Reggio Calabria è sempre più accesa la contesa per il secondo posto

Sono soltanto cinque le curve rimaste prima di sfilare sotto lo striscione del traguardo, cinque le partite da giocare e poi si spegneranno le luci sulla stagione regolare della Serie B di volley. Acquisiti i verdetti definitivi, la direzione dei riflettori sarà deviata sui play off promozione, le montagne russe di emozioni su cui avranno diritto di salire le due migliori del girone I. Per la Domotek Volley Reggio Calabria, che occupata la tolda di comando già al molo di partenza non ha più ceduto lo scettro, il destino è limpido da un pezzo. Proverà a guadagnarsi la promozione in Serie A3 nelle due gare secche che la vedranno impegnata sul campo del Volley Grottaglie, già sicura della vittoria del girone H, e al PalaCalafiore dove, invece, scenderà una tra BCC Colli Albano Genzano ed EnergyTime Spike Devils Campobasso contendenti in un testa a testa serratissimo per la supremazia nel girone G.

Perché si arrivi a questi tornanti, tuttavia, manca oltre un mese ed è bene, dunque, concentrarsi su quel che resta della stagione regolare. I reggini, dalla vetta della loro striscia di imbattibilità in campionato, grazie al turno di riposo, si sono ritemprati assistendo serafici alla giornata del torneo consumatasi tra sabato e domenica. Alle loro spalle nessuna sorpresa ha caratterizzato le gare che vedevano impegnate le due squadre in lizza per acciuffare la seconda pregiatissima piazza: la Paomar Volley Solarino, dando continuità alla striscia di cinque vittorie consecutive, ha spento ogni speranza di rimonta alimentata dall’Aquila Bronte. Un 3-0 rotondo che blocca gli etnei in quinta posizione, ormai troppo distanti per inseguire ulteriori sogni di gloria. Successo pieno anche per la Ciclope Volley Bronte, terza con un punto ed una gara in meno, che, fatto proprio il primo set senza concedere nulla alla Datterino Letojanni veleggiante rilassata a metà classifica, si è fatta soffiare il secondo parziale per poi chiudere i giochi aggiudicandosi terzo e quarto parziale. Ha dimostrato di non sentirsi ancora tagliata fuori la Raffaele Lamezia, quarta a sei lunghezze dal secondo posto: il quinto risultato positivo consecutivo per un 3-0 risoluto alla Costa Dolci Papiro Fiumefreddo, inguaiata nella parte bassa della graduatoria. Suggestivo il confronto tutto calabrese tra Bisignano Group e Tonno Callipo Vibo Valentia: un saliscendi nell’andamento dell’incontro che al tie-break ha premiato gli ospiti che viaggiano quietamente a braccetto, 22 punti per entrambe, con la Re Borbone. La formazione palermitana, infatti, ha fatto un sol boccone della Systemia Viagrande, penultima e a pochi passi dalla sentenza matematica della retrocessione. Ha riposato, oltre alla capolista Domotek Volley, anche la Sicily F.lli Anastasi Messina pesantemente zavorrata sul fondale della competizione.

Risultati ventunesima giornata

Paomar Volley Solarino-Aquila Bronte: 3-0 (25-20 25-19 25-20)

Raffaele Lamezia-Costa Dolci Pairo Fiumefreddo: 3-0 (25-23 25-22 25-19)

Bisignano Group- Tonno Callipo Vibo Valentia: 2-3 (25-23 20-25 24-26 25-15 12-15)

Ciclope Volley Bronte- Datterino Letojanni: 3-1 (25-10 23-25 25-18 25-19)

Re Borbone Palermo-Systemia Viagrande: 3-0 (25-19 25-23 25-16)

Classifica