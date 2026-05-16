Alle 19 gara 1 della finale playoff per la Puliservice

L’ora X è arrivata.

Inizia la serie di playoff, la finalissima del campionato di Serie C Femminile.

Dopo un lungo lavoro, ed una pausa salutare, le amaranto della Puliservice di Mister Franco Giglietta e del suo assistente Luciano Azzarà giocano una gara 1 importantissima.

Le reggine hanno il fattore campo a favore avendo vinto più gare rispetto all’avversaria, la fortissima Pallavolo Rossano. Le due squadre, promesse spose da inizio campionato per la finalissima, si sono incontrate solamente una volta, in occasione della finalissima della Coppa Calabria, il Memorial Sergio Sorrenti.

In quell’occasione vinse la Pallavolo Rossano, al termine di una partita combattutissima giocata al PalaCalafiore che, domenica, alle 19, ospiterà la decisiva gara 3 della finale playoff per conquistare la A2, tra la società “madre” della Puliservice, la Domotek Volley, e Belluno Volley.

Capitan Suelen Oliveira e compagne vogliono sfatare il tabù Rossano.

Chi vincerà la serie, infatti, programmata al meglio delle tre partite, con eventuale bella a Reggio Calabria, sarà promossa in B.

Sotto rete alle 19 al Boccioni.

Il team allenato da Luigi Zangasro ha tantissime giocatrici fuori-categoria: dalla dominante Valentina Martilotti, alla palleggiatrice, vecchia conoscenza del volley reggino Fabiola Araujo, passando per la schiacciatrice Martina Domanico e le centrali Margo Dzunik e Sara Genova.

La Puliservice, non è da meno, grazie alla forza di un gruppo dalle mille risorse.