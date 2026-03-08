Alle 18 la Finale di Coppa Italia: la Domotek Reggio Calabria in campo per alzare un trofeo nazionale

La Domotek Volley è in finale. Per Reggio Calabria portare il vessillo amaranto così in alto è già un vanto, ma tocca provare a danzare sotto rete fino in fondo.



La diretta della Finale di Coppa Italia Dal Monte sarà trasmessa sul canale YouTube di LegaVolley a partire dalle 18 (telecronaca di Piero Giannico e Andrea Brogioni)





Dopo aver sbaragliato con forza, la resistenza ed il fattore campo del Belluno Volley, vincendo 1-3, gli amaranto lanciano la sfida alla capolista del girone Bianco della Serie A3 Credem, la Conad Volley Tricolore Reggio Emilia. Si gioca per un alzare un trofeo nazionale.

Gli emiliani sono i dominatori del proprio raggruppamento con un lungo distacco sulle inseguitrici.

I reggini sono stati per larga parte del torneo al comando del girone Blu e proprio l’ultima giornata sarà decisiva per la leadership.

Dominante la gara di semifinale della Conad contro la Viridex Sabaudia.

I reggiani allenati da Tommaso Zagni hanno un roster impressionante, in cui spiccano i vari Mian, Barone, Chevaller, Mazzon, Sighinolfi.

Uno schiacciasassi contro una squadra che ha imparato a soffrire e rimontare, quella reggina: chi vincerà?

La Domotek, che ieri ha dovuto rinunciare al bravo Simone Rigirozzo, ha speso tanto in termini di energia, nonostante l’utilizzo di giocatori importanti come Parrini e Mancinelli .

Capitan Laganà e soci vogliono sognare.

Lo scenario è ancora una volta la VJL Arena di Belluno.

Arbitrano Gianmarco Lentini e Barbara Manzoni.