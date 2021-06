All’asta in Calabria 43 terreni per oltre 1.000 ettari, per i 5Stelle: “Un’opportunità da cogliere al volo, specie per i giovani”

«Fino al prossimo 7 settembre si potrà partecipare al quarto bando d’asta indetto da Ismea, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, che fa capo al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Nello specifico, grazie alla Banca nazionale delle terre agricole, istituita nel 2016, vengono messi a disposizione oltre 16mila ettari, che costituiscono 624 aziende agricole potenziali». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, che alla Camera siede in commissione Agricoltura. «La Calabria – precisa il parlamentare – potrebbe quindi avere 43 aziende, con una superficie complessiva di 1.073 ettari.

Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo, soprattutto per i giovani. Sottolineo, infatti, che agli imprenditori agricoli di età inferiore ai 41 anni viene concessa la possibilità di pagare a rate il prezzo del terreno, per un massimo di 30 anni». «La provincia con più terreni a disposizione – prosegue la nota – è quella di Reggio Calabria con 17 appezzamenti (280 ettari), seguita da Vibo Valentia con 10 (219 ettari) e, poi, Cosenza (326 ettari) e Crotone (320 ettari) con 8 terreni ciascuna. Dalla sua istituzione ad oggi, la Banca ha messo in vetrina 530 terreni, per un totale di 15.478 ettari: di questi, 8.345 ettari sono stati aggiudicati, con un incasso di 84 milioni di euro destinati a sostenere, per legge, nuovi interventi in favore dei giovani».