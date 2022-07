Allagamenti nel Vibonese e nel Cosentino: scuole scoperchiate e alberi caduti

Dalla mattinata di oggi ampie porzioni del territorio calabrese sono state interessate da precipitazioni temporalesche, localmente anche intese. A Rende – secondo quanto spiega la Protezione civile – è stato segnalato lo scoperchiamento di una scuola, mentre allagamenti e alberi caduti sono stati segnalati a Cosenza (dove è stato aperto anche il Coc), a Castrolibero e in altre località del Cosentino e del Vibonese.

Problemi, in particolare, nel Poro e lungo il litorale che da Vibo Marina e Briatico porta a Tropea. Allagamento a Vibo nei pressi del nuovo Tribunale.

La Sala operativa regionale è in contatto con i sindaci sul territorio e continua a monitorare l’evoluzione della situazione.