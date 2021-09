Allagamenti a Soverato, in azione anche il gruppo di Protezione Civile di Mongiana [FOTO]

Su disposizione del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria anche la Sezione Operativa di Mongiana è stata attivata per l’emergenza maltempo nel Comune di Soverato.

Al momento la squadra sta operando in sinergia con i Volontari dell’Associazione Erat per svuotare cantine, autorimesse e sottopassi allagati. Si lavora senza soluzione di continuità per far tornare la situazione alla normalità dopo i grandi disagi causati dal nubifragio che si è abbattuto sul versante jonico. Il gruppo di Mongiana, come sempre, ha risposto presente per essere in campo e fronteggiare l’emergenza.