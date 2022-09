“Alla scoperta di Ionadi”: nasce il nuovo contest fotografico lanciato dall’Amministrazione comunale

Una nuova iniziativa lanciata dall’Amministrazione comunale di Ionadi, ed in particolare curata dall’Assessore Valentina Fusca, per la valorizzazione del territorio. Parte in data odierna, infatti, il contest fotografico dal titolo “Alla scoperta di Ionadi” che mira a coinvolgere professionisti locali e non, ma anche appassionati di fotografia, intorno all’idea di immortalare paesaggi, luoghi, tradizioni e qualsiasi altro elemento appartenente al patrimonio materiale e immateriale della comunità ionadese. La prima edizione del contest, che si intende replicare nelle annualità successive, è stata organizzata con il patrocinio della Regione Calabria e della Pro Loco di Ionadi, che hanno inteso sposare l’idea e sostenerne l’attuazione.



La partecipazione al contest è ovviamente gratuita (nessun costo di iscrizione) ed è aperta a tutti, con la possibilità di iscriversi direttamente attraverso l’indirizzo mail ufficiale della Pro Loco di Ionadi (info@prolocoionadi.it) o dal portale web del Comune di Ionadi (www.comune.ionadi.vv.it) dove verranno pubblicate maggiori informazioni ed il regolamento ufficiale dell’iniziativa. Per valorizzare al meglio la manifestazione, oltre ad appositi premi pensati per i partecipanti, ci sarà una selezione delle fotografie pervenute con una stampa in grande formato che verrà collocata all’interno della sede comunale.