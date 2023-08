Alla scoperta delle carbonaie e delle bellezze locali: il 20 agosto l’evento promosso dall’associazione “Vivi Serra San Bruno”

Proseguono gli eventi organizzati dall’associazione “Vivi Serra San Bruno” con una iniziativa concentrata sul centro storico serrese e sul fascino del lavoro dei carbonai. Questo appuntamento, previsto il 20 agosto, mira a fare risaltare le opere artistiche e storiche e a risvegliare l’identità territoriale, partendo dalla Chiesa di Maria de’ Sette Dolori, ritenuta tra le più belle della Calabria, e passando per il sentiero che conduce ai famosi scarazzi (carbonaie).

“Abbiamo scelto questo punto di partenza – spiegano i promotori – per fare ammirare le nostre opere scolpite nel granito, che sono celebri anche oltre confine. Dopo aver attraversato il quartiere di Terravecchia, ci inoltreremo nel sentiero illuminando la via con le torce per scoprire la natura di notte. Il trekking notturno ci permette infatti di assaporare nuove sensazioni, di rivivere un’altra identità, di avvertire rumori e odori di cui di giorno non ci accorgiamo. Giunti alla via dei carbonai, con il buio che ci avvolgerà in un’atmosfera magica, osserveremo gli scarazzi. Qui, ci sono gli ultimi carbonai rimasti, che attraggono fotografati e Tv, provenienti da ogni dove”.

I rappresentanti dell’associazione sostengono di essere sempre più numerosi, poiché ci sono “adulti e bambini, che provengono da ogni luogo per giungere a Serra San Bruno ed unirsi a noi e godere del nostro meraviglioso territorio. Inostri Percorsi sono fuori dall’ordinario: cerchiamo di offrire al visitatore, oltre al nostro patrimonio naturalistico, anche la nostra cucina locale, e infatti includeremo una ricca cena preparato dal nostro chef. La cena – concludono – è un momento per confrontarci e conoscerci meglio, anche perché solidificare un rapporto di amicizia e compagnia è uno dei nostri obiettivi”.