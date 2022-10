Alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico presentata l’App “Calabria Straordinaria”

Ancora una giornata densa di appuntamenti allo stand della Regione Calabria presente alla XXIV edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum. In apertura dei lavori è stata presentata l’App “Calabria Straordinaria”.

E la “soldanella calabrese” diventata il simbolo della “Calabria straordinaria”, è utilizzata anche per identificare l’app, quale logo-immagine della destinazione Calabria. L’App mette a disposizione l’offerta turistica e culturale della Regione Calabria offrendo un calendario degli eventi completo, geolocalizzato e in continuo aggiornamento, ma anche i luoghi della cultura e i punti di interesse con descrizioni e info di utilità, itinerari geolocalizzati per programmare escursioni su tutto il territorio e info logistiche e servizi, nonché le guide turistiche riconosciute dalla Regione Calabria. Uno strumento innovativo per favorire la fruizione dell’offerta della regione