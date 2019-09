All’ “Einaudi” di Serra lo Scouting Istruzione della Strategia nazionale “Aree interne”

Martedì 1 ottobre l’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno ospiterà un importante appuntamento nell’ambito della Strategia Aree Interne, avviata a partire dal 2012 dal Ministro per la Coesione Fabrizio Barca, con il duplice obiettivo “di adeguare la quantità e qualità dei servizi di istruzione, salute, mobilità (cittadinanza) e di promuovere progetti di sviluppo che valorizzino il patrimonio naturale e culturale di queste aree, puntando anche su filiere produttive locali (mercato)”.



Lo Scouting Istruzione che avrà luogo presso l’Istituto serrese rappresenta, per i comuni ricadenti nel Versante Jonio – Serre della “Strategia”, la prima occasione di confronto, promossa di concerto tra la Regione Calabria e l’Ufficio Scolastico regionale della Calabria, per fare il punto, anche in chiave propositiva, sulle numerose criticità e, nel medesimo tempo, sulle notevoli opportunità di crescita nel settore centrale e delicatissimo della formazione delle giovani generazioni. Proprio per questo il “tavolo”, costituito nella Scuola superiore di Serra San Bruno in stretta collaborazione con l’Usr calabrese e con il Comune di Serra San Bruno (capofila dell’area), vedrà l’intervento di dirigenti della Regione Calabria e degli istituti scolastici ricadenti nel territorio del versante Jonio-Serre, di rappresentanti e referenti del Comitato tecnico “Aree interne”, di sindaci, docenti e studenti. Tanti e di notevole spessore i risultati attesi con l’implementazione della “Strategia”, come recita il testo della sua Bozza di riferimento: