Alfredo De Nardo eletto nel Consiglio Nazionale dei Cardiologi

Il dottor Alfredo De Nardo, dirigente medico presso l’unità operativa Utic-Cardiologia del presidio ospedaliero “Jazzolino” dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia è entrato a far parte del Consiglio Nazionale dell’Associazione nazionale cardiologi italiani per il biennio 2021-2023 che verrà presieduto dal professor Furio Colivicchi attuale Direttore della Cardiologia al San Filippo Neri di Roma.



La sua elezione è avvenuta a Roma nel corso dei lavori per l’insediamento dei nuovi organi direttivi dell’Anmco, Società scientifica maggiormente rappresentativa tra quelle accreditate al Ministero della Salute e promotrice della Fondazione “Per il tuo cuore”.

Tra i presenti Annamaria Parente, presidente della Commissione Sanità del Senato.

“Sono particolarmente grato a chi ha pensato e sostenuto la mia candidatura – ha dichiarato, tra l’altro il neo consigliere nazionale dell’Anmco – perché accresce il mio personale impegno verso le nuove frontiere della sanità cardiologica che la Calabria insegue con ottime chances di successo.

Penso alla competente esperienza, tra l’altro, del professor Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiochirurgia e a quanti, e sono numerosi, ne condividono il percorso. Spesso oltre i confini della nostra realtà riusciamo ad essere fortemente competitivi ma dobbiamo esserlo ancor meglio in Calabria dove la qualità delle esperienze è sempre sicura garanzia di successo nella crescente domanda di cura e terapia avanzata e ci spinge ogni giorno di più a crederci”.

Alfredo De Nardo, nativo di Soriano Calabro, è il primo medico vibonese a far parte della massima assise nazionale cardiologica. Vanta un curriculum di sicuro prestigio.

Laureato con il massimo dei voti in Medicina e Specialista in Cardiologia presso la Università degli Studi “La Sapienza “ di Roma, ha iniziato la sua attività nel 1989 nel reparto di Cardiologia dell’attuale Gom ( ieri Ospedali riuniti) di Reggio Calabria e dall’ agosto 2000 presta, in maniera ininterrotta, l’attività medica a Vibo Valentia presso l’unità operativa Utic -Cardiologia dell’Asp.

Il neo consigliere nazionale dei cardiologi italiani che ha ricoperto vari incarichi nel sindacato medici e nelle società scientifiche regionali e nazionali è autore di 70 pubblicazioni scientifiche e revisore scientifico del Giornale Italiano di Cardiologia e degli abstract nei congressi nazionali ANMCO.

Alfredo De Nardo vanta una interessante Fellowship in cardiologia dal 2008 ed ha fatto parte della aree scientifiche nazionali di Nursing, Malattie del Circolo polmonare, del Cardioimaging, oltre che promotore ed organizzatore di numerose iniziative formative e scientifiche, tra le quali la 1° e 2° edizione della “ Convention delle UTIC calabresi” .

Al suo attivo anche la istituzione del primo registro calabrese di una cardiopatia rara: la “Cardiomiopatia ipertrofica “ . Tra le sue esperienze più importanti anche il primo congresso “Cardionursing” della Calabria ed infine l’ ultima edizione nazionale di Cardio-Neurologia dal titolo “ Cuore cervello e dintorni “ che si è svolto a Vibo nello scorso Ottobre 2019 e che ha registrato la partecipazione di esperti di cardiologia anche a livello internazionale.

“Devo la mia elezione – ha aggiunto Alfredo De Nardo – al grande supporto, impegno ed affetto del Direttore responsabile della struttura di Utic e Cardiologia Interventistica, dottor Michele Comito, che si è prodigato affinché la mia candidatura potesse ottenere il successo sperato, ricordando il suo impegno serio ed efficace riguardante l’Unità Operativa dell’ Ospedale “ Jazzolino” che guida con grande umanità e capacità e che sta dimostrando di essere sempre di più organizzata ed aggiornata negli ultimi avanzamenti tecnologici e terapeutici della Cardiologia moderna”. Alfredo De Nardo, tra le altre autorità scientifiche, ha ricevuto anche le congratulazioni dal professor Giuseppe Rosano, presidente eletto della Società Europea di Cardiologia