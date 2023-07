Alfonso Samengo diventa vicedirettore del TG2

Alfonso Samengo, calabrese, è il nome nuovo della squadra dei vicedirettori del TG2. Riconfermati gli altri vicedirettori che sono Carlo Pilieci (anche lui calabrese), Massimo d’Amore, Maria Antonietta Spadorcia, Fabrizio Frullani ed Elisabetta Migliorelli.

Uomo di fiducia e braccio destro del nuovo Direttore del TG2 Antonio Preziosi, Samengo ha ricoperto fino ad oggi l’incarico di Vicedirettore di Rai Parlamento con delega ai telegiornali quotidiani di cronaca parlamentare. Durante le Elezioni politiche, ha curato le Tribune Elettorali per gli Italiani all’Estero. Dal luglio 2015 al novembre 2016 è stato Caporedattore Responsabile della TGR Calabria. In quel periodo la Direzione Editoriale della Rai, guidata da Carlo Verdelli, ha espresso apprezzamenti lusinghieri nel Piano Editoriale della RAI nei confronti della TGR Calabria, “la quale in un anno ha completamente cambiato il proprio prodotto, che era antiquato e molto condizionato dalla politica. Ora i notiziari televisivi, Buongiorno Regione e le rubriche di questa sede sono tra i migliori di tutte le sedi regionali”. Dal 2009 al 2012 ha ricoperto l’incarico di Vicedirettore di Rai Internazionale, la testata giornalistica dedicata all’informazione degli italiani nel mondo. In particolare, ha ideato e curato i programmi “Regioni d’Italia”, in collaborazione con la TGR, e “Italia chiama Italia”. Si è occupato per Rai International anche di approfondimenti economici relativamente alle povertà delle regioni del Sud Italia che in passato hanno provocato la grande emigrazione. Nel 2004 era entrato a far parte dello Staff del Direttore Generale RAI, Flavio Cattaneo. Precedentemente era stato Caporedattore presso l’Agenzia Nazionale della TGR (Testata Giornalistica Regionale). Nel triennio 1997-2000 aveva anche svolto attività sindacale in qualità di Segretario regionale dell’Associazione della Stampa della Calabria, membro del consiglio nazionale della Federazione Nazionale Stampa Italiana e membro della Commissione Contratti della FNSI, nonché Direttore del primo periodico sindacale dei giornalisti calabresi.