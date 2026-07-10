Alessandro Siani a Corigliano Rossano, unica tappa in Calabria

Dopo aver conquistato i teatri con tutte le date sold-out, lo show farà tappa a Corigliano Rossano per l’unica data estiva in Calabria. L’attore, regista e cabarettista partenopeo, torna sul palcoscenico con un nuovo one-man show travolgente, capace di fondere la sua energia scenica con temi più caldi dell’attualità. Scritto, diretto e interpretato da Alessandro Siani, “Fake News” è lo specchio ironico e pungente della nostra società, travolta da notizie false, mezze verità, truffe digitali e menzogne quotidiane. Un viaggio nei piccoli inganni personali, quelli che raccontiamo a noi stessi, agli amici, in amore e persino sul lavoro.

Il titolo, come ha spiegato lo stesso Siani, “suggerisce platealmente lo stress a cui siamo sottoposti nell’identificare la quantità di notizie false che ogni giorno dobbiamo riscontrare aprendo i social, ascoltando i telegiornali o, semplicemente, confrontandoci con la gente. Le bugie, l’alterazione della verità e le falsità si sono inserite e permeate nel nostro tessuto sociale – aggiunge Siani – modificando i nostri comportamenti e facendoci reagire spesso in maniera spropositata a notizie prive di alcun fondamento. Le fake news si mescolano poi alle nostre menzogne giornaliere a cui ci aggrappiamo per cercare sempre delle soluzioni o per non affrontare la realtà”.

Siani affronterà così, con la sua inconfondibile ironia, numerosi argomenti, dalle offerte low cost per le vacanze alle truffe online, dalle bugie di coppia all’intelligenza artificiale…ed altro. “Tutto in un monologo, nel luogo in cui la finzione è realtà pura: il teatro!”.

Biglietti già disponibili su TicketOne.