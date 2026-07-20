Alecci, Mammoliti e Lo Schiavo lanciano “Un programma per l’alternativa”

“Un programma per l’alternativa” è il tema dell’iniziativa congiunta che il consigliere regionale Ernesto Alecci e gli ex consiglieri regionali Raffaele Mammoliti e Antonio Lo Schiavo presenteranno nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì 23 luglio alle ore 17.30, nella sede del Partito Democratico in corso Umberto I a Vibo Valentia.

L’incontro sarà l’occasione per rilanciare le iniziative legislative avanzate da Mammoliti e Lo Schiavo nella precedente consiliatura regionale, insieme a quelle promosse da Alecci — sia nel mandato passato che in quello attuale — con particolare riferimento al territorio vibonese.

Al centro della conferenza stampa anche le principali questioni politico-amministrative che interessano la città di Vibo Valentia: il futuro del porto; la situazione dei depositi costieri; l’emergenza idrica; il sistema di depurazione; le problematiche legate alla sanità territoriale.