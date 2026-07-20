Alecci, Mammoliti e Lo Schiavo lanciano “Un programma per l’alternativa”

20 Luglio 2026 Biagio La Rizza Politica 0

Un programma per l’alternativa” è il tema dell’iniziativa congiunta che il consigliere regionale Ernesto Alecci e gli ex consiglieri regionali Raffaele Mammoliti Antonio Lo Schiavo presenteranno nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì 23 luglio alle ore 17.30, nella sede del Partito Democratico in corso Umberto I a Vibo Valentia.

L’incontro sarà l’occasione per rilanciare le iniziative legislative avanzate da Mammoliti e Lo Schiavo nella precedente consiliatura regionale, insieme a quelle promosse da Alecci — sia nel mandato passato che in quello attuale — con particolare riferimento al territorio vibonese.

Al centro della conferenza stampa anche le principali questioni politico-amministrative che interessano la città di Vibo Valentia: il futuro del porto; la situazione dei depositi costieri; l’emergenza idrica; il sistema di depurazione; le problematiche legate alla sanità territoriale.

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