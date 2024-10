Aleandre: Giovanni Rugolo è il nuovo Player Development Coach

L’Aleandre Basket rende noto che, da questa stagione, il tecnico nazionale Giovanni Rugolo ricoprirà il ruolo di Player Development Coach.



Un ruolo fondamentale per la crescita dei giovani desiderosi di alzare il livello tecnico e che in coach Rugolo troveranno, oltre ad una persona estremamente seria, un allenatore preparato e consapevole dell’importanza del suo ruolo nel settore giovanile.

Unico capitano reggino della Viola in Serie A.

E’ stato compagno di squadra di Manu Ginobili nella grande Viola.

Ha dominato in B da guardia tiratrice pura girando l’Italia, vinto scudetti Csi, tornei nazionali ed internazionali tre contro tre davanti agli occhi del Black Mamba Kobe Bryant all’interno di una carriera incredibile.

Ha vinto due scudetti Csi con i colori Aleandre a cui è da sempre legato.

Il suo lavoro è già iniziato: sta sviluppando un lavoro individuale e personalizzato per Carla Meduri e Beatrice Martino, giocatrici in forza alla Centro Basket Catanzaro in Serie B.

