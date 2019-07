Alcune zone di Fabrizia senz’acqua, crescono le lamentele dei cittadini

Sono numerosi i cittadini che manifestano il loro disappunto per la mancanza d’acqua in alcune zone di Fabrizia.

“Da diverse ore – sostengono – non possiamo nè cucinare nè lavarci. Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione preventiva nè tantomeno spiegazioni successive in merito. Qualunque sia il problema, speriamo che sia risolto al più presto”. I disagi sono moltiplicati dal caldo del periodo che impone la ripetuta pulizia personale e si acuiscono soprattutto nelle famiglie numerose. La questione, evidentemente, impone provvedimenti urgenti.