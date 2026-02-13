Alberi caduti e fango sulla carreggiata: i volontari dell’associazione “Falco” intervengono a Cassari di Nardodipace

Ancora una volta, a causa della bufera di acqua e vento che sta imperversando sul territorio delle Serre, è emersa l’importanza della presenza sul posto dei volontari dell’associazione di Protezione civile “Falco” di Nardodipace, che, questa volta in modo particolare nella zona di Cassari, non si sono risparmiati, usando tutte le loro energie per ottemperare agli enormi disagi causati dal mal tempo. Strade invase dal fango, alberi crollati sul manto stradale con grande pericolo per l’incolumità pubblica: è stato solo un caso fortuito se non ci sono state vittime, ma in alcuni casi si è davvero sfiorata la tragedia.

“A questi ragazzi, che con coraggio e spirito di sacrificio, si adoperano spontaneamente, e spesso a rischio della loro stessa incolumità personale, a sostegno del bene comune, protagonisti indiscussi della piena realizzazione dei principi del Servizio Civile Nazionale – sostiene il presidente dell’associazione Antonio Tassone – va il nostro convinto apprezzamento e il nostro più sentito plauso per il coraggio, l’altruismo e la generosità che hanno voluto e saputo mettere a disposizione di tutta la nostra comunità, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà e con particolare attenzione alle categorie sociali più deboli e a quelle più a rischio”.